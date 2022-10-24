بيسكوف: الغرب سرق العديد من الأصول والممتلكات الروسية

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الغرب الجماعي قد سرق الكثير من الأصول الروسية بما في ذلك احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف للصحفيين: "أنتم تعرفون، أنه بشكل عام فإن العديد من الأصول الروسية قد تمت سرقتها الآن ببساطة من قبل دول معينة تنتمي إلى ما نسميه بالغرب الجماعي. بما في ذلك احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية. هذه أعمال غير قانونية تماما وهي مخالفة للقانون الدولي وهذا ليس أكثر من تعد فعلي على الممتلكات وفي هذه الحالة على ممتلكات الدولة وعلى الممتلكات الخاصة".

وأضاف أن فكرة مصادرة الممتلكات الروسية لصالح أوكرانيا خطوة جديدة في مخالفة كل القوانين الموجودة.

وأوضح: "يدمر ذلك أسس نظام العلاقات الاقتصادية القائمة في العالم. واتخاذ قرارات مثل تلك التي اتخذتها أوروبا سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد ومعايير القانون الدولي. وبلا شك سنقوم بالبحث عن طرق لمواجهة ذلك".

وكلف زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي بإعداد مقترحات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي