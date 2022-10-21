الاتحاد الأوروبي سينظر في استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا

طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الاتحاد الأوروبي بالنظر في استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وقال ميشيل خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يجب أن ننظر في الأصول المجمدة (الروسية) واستخدامها لإعادة إعمار ومساعدة أوكرانيا".

وأضاف أن هذه المسألة قد تثار خلال المؤتمر الدولي الذي سيعقد في ألمانيا في 25 أكتوبر من أجل تقديم المساعدة لأوكرانيا.

المصدر: تاس