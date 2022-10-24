حجب الثقة.. رئيسة الوزراء الفرنسية تنتقد اتحاد اليمين واليسار

انتقدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في كلمة أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) يوم الاثنين، اتحاد اليمين واليسار في مسألة حجب الثقة عن الحكومة.

وقالت إليزابيث بورن "أهي حكومة يصطف فيها اليمين إلى جانب اليسار التي تقترحونها للفرنسيين؟".

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وشجبت إليزابيث بورن "التجاوزات" و"التحالف غير الطبيعي" لاقتراحات اللوم التي طرحها تحالف القوى اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" Nupes وكتلة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان على موازنة 2023.

وصرحت رئيسة الحكومة بأن "التجمع الوطني" لم يغير أصوله الأيديولوجية منذ خمسين عاما، مضيفة أنه يهدف إلى الفوضى والخلاف على حساب تحالف غير طبيعي مع قوى اليسار.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة كتلة "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، أن كتلتها قد تصوت على طلب ائتلاف أحزاب اليسار حجب الثقة عن الحكومة.

وذلك يجعل الحكومة في وضع صعب بعدما كانت تعول على عدم التوافق التقليدي بين اليمين واليسار ومن المقرر التصويت في وقت متأخر يوم الاثنين على طلب حجب الثقة.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام فرنسية