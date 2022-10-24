شركة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرغو آتوم" تتحدث عن عواقب تفجير "القنبلة القذرة"

صرح مستشار رئيس شركة "روس إنيرغو آتوم" رينات كارتشا بأن استخدام "القنبلة الذرية القذرة" سيزيد بشكل كبير من مخاطر نشوب حرب نووية عالمية.

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وتابع خلال حديث له لقناة "روسيا 24": "إن أسوأ شيء هو ما نراه، ومهما بدا ذلك فجا، من حقيقة أن حياة الأشخاص الذين سيتم قتلهم جراء استخدام هذه القنبلة القذرة ليست سوى جزء صغير مما يمكن أن يحدث فيما بعد، حيث ستصبح يد من يأمرون بهذا النوع من التجارب البربرية طليقة، وسيدخلون في الصراع بالكامل، وهو ما سيرفع من مخاطر اندلاع الحرب العالمية الثالثة عدة مرات، وستتحول إلى تهديد حقيقي. إنه حقيقي للغاية".

وأشار كارتشا إلى أن انفجار قنبلة نووية "قذرة" سيؤدي إلى تلوث إشعاعي يطال عشرات الآلاف من الأشخاص، وإغلاق النشاط الحيوي لبعض المناطق لمدة تصل إلى 50 عاما، وتابع: "حينما نتحدث عن استبعاد الأراضي الملوثة لـ 30-50 عاما، فإنه من المستحيل الإجابة على هذا السؤال بدقة، لأن معايير القنبلة القذرة غير معروفة بالأساس"، مؤكدا على أن باستطاعة أوكرانيا، بإمكانياتها العلمية والتقنية، صنع قنبلة ذرية "قذرة"، وسوف يكون هناك تلوث إشعاعي بالتأكيد وسيطال عشرات الآلاف من الأشخاص على الأقل.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعرب عن قلقه من تهديدات كييف في مكالمات تلفونية لنظرائه من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا.

المصدر: نوفوستي