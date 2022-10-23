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بعد قطع العلاقات مع إيران.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقي قائد الأمن السيبراني الإسرائيلي في تل أبيب

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بعد قطع العلاقات مع إيران.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقي قائد الأمن السيبراني الإسرائيلي في تل أبيب
Gettyimages.ru / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via Getty Images
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما
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وصل رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إلى إسرائيل يوم الأحد، في زيارة رسمية تشمل اجتماعا مع مسؤولي الدفاع السيبراني الإسرائيلي، وفقا لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية إن راما سيلتقي مع رئيس المديرية الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية، بدون تقديم أية تفاصيل إضافية.

واضافت الوزارة أن راما التقي مع رئيس الوزراء المؤقت يائير لابيد ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ ومسؤولين آخرين.

وجاءت زيارة راما التي تستغرق ثلاثة أيام بعد شهر من قطع ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب هجوم إلكتروني في يوليو استهدف مواقع وخدمات حكومية ألبانية.

وعقب قطع ألبانيا العلاقات مع طهران، أصاب هجوم إلكتروني ثان من المصدر الإيراني نفسه نظام معلومات مختص بتسجيل المعابر الحدودية الألبانية، مما تسبب في تأخر المسافرين.

وتعتبر إسرائيل وإيران خصمين رئيسيين وقد خاضتا حرب ظل استمرت لأكثر من عشر سنوات في جميع أنحاء المنطقة وفي الفضاء الإلكتروني.

المصدر: أ ب

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