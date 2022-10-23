بعد قطع العلاقات مع إيران.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقي قائد الأمن السيبراني الإسرائيلي في تل أبيب

وصل رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إلى إسرائيل يوم الأحد، في زيارة رسمية تشمل اجتماعا مع مسؤولي الدفاع السيبراني الإسرائيلي، وفقا لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية.

After cutting their ties with Iran: Albania PM Edi Rama in Israel pic.twitter.com/1nG5qczu3w — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 23, 2022

وقالت وزارة الخارجية إن راما سيلتقي مع رئيس المديرية الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية، بدون تقديم أية تفاصيل إضافية.

واضافت الوزارة أن راما التقي مع رئيس الوزراء المؤقت يائير لابيد ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ ومسؤولين آخرين.

Israeli Prime Minister Yair Lapid met with Albanian Prime Minister @ediramaal and the two agreed: cooperation in the cyber field against attacks from Iran pic.twitter.com/uSejqVE54w — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 23, 2022

وجاءت زيارة راما التي تستغرق ثلاثة أيام بعد شهر من قطع ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب هجوم إلكتروني في يوليو استهدف مواقع وخدمات حكومية ألبانية.

وعقب قطع ألبانيا العلاقات مع طهران، أصاب هجوم إلكتروني ثان من المصدر الإيراني نفسه نظام معلومات مختص بتسجيل المعابر الحدودية الألبانية، مما تسبب في تأخر المسافرين.

وتعتبر إسرائيل وإيران خصمين رئيسيين وقد خاضتا حرب ظل استمرت لأكثر من عشر سنوات في جميع أنحاء المنطقة وفي الفضاء الإلكتروني.

المصدر: أ ب