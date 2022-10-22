"تايم": روسيا تدرك تماما نقاط الضعف في نظام الطاقة الأوكراني

أكدت سيارا نوغينت، في صحيفة "تايم" أن روسيا تدرك تماما نقاط الضعف في نظام الطاقة الأوكراني، الذي تم إنشاؤه خلال الحقبة السوفيتية.

وكتبت نوغينت في صحيفة "تايم"، أن المختصين الروس لديهم معرفة عميقة بنظام الطاقة الذي تم إنشاؤه وتطويره خلال الحقبة السوفيتية.

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وأشارت إلى أن هذا هو السبب الذي جعل من نظام الطاقة نقطة ضعف بالنسبة لأوكرانيا.

وبدأت القوات الروسية شن الهجمات على مواقع الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في أنحاء أوكرنيا في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي نفذته الاستخبارات الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 18 أكتوبر إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا تم تدميرها، مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي في عموم أوكرانيا، فيما تواصل روسيا قصف بنية الطاقة الأوكرانية، بضربات دقيقة.

المصدر: RT