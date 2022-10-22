"التلغراف": بريطانيا سترسل حوالي 60 دبابة قديمة إلى قاعدة الناتو في ألمانيا

ذكرت صحيفة "التلغراف"، أن وزارة الدفاع البريطانية سترسل حوالي 60 دبابة قديمة إلى قاعدة الناتو في ألمانيا لإجراء تدريبات.

وجاء في منشور الصحيفة أن "القوات البريطانية تستعد لإرسال نحو 60 دبابة تشالنجر 2، للتدريبات والعمليات في أوروبا في قاعدة حلف شمال الأطلسي في سينيلاغر بألمانيا".

ويشير المنشور إلى أن الذخيرة والمعدات مخزنة في هذه القاعدة في حالة "استدعاء الناتو للتدخل في شرق أوروبا".

كما أضافت الصحيفة أن هناك أيضا مناقشة تجري حول زيادة كمية الذخيرة والإمدادات في القاعدة لتسهيل اللوجستيات إذا تم التنازع على القناة في بريطانيا.

من جهته قال الكولونيل تيم هيل، الذي يدير القاعدة، لصحيفة تيلغراف: "نحن نتحدث عن التدريب وحيازة المعدات في قارة أوروبا.. الهدف هو إبراز القدرة العسكرية للمملكة المتحدة.. إن الجيش البريطاني جاد للغاية بشأن تخزين مخزون الحرب والحفاظ عليه في قارة أوروبا".

وأضاف الكولونيل هيل أن القاعدة في موقع استراتيجي في ألمانيا لأن "أي شرق أبعد يمكن أن نقاتل فيه.. فالتواجد هنا في ألمانيا هو مفتاح لذلك".

وأضاف: "هذا يوضح أيضا التزام المملكة المتحدة المطلق بتحالف الناتو".

المصدر: نوفوستي، تيلغراف