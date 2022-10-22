تشاووش أوغلو: تركيا عضو في "الناتو" وتستطيع إجراء حوار جيد مع روسيا

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سياسة بلاده بأنها "تسير وفق 360 درجة"، لافتا إلى أن تركيا بإمكانها أن تكون عضوا في "الناتو"، وتجري حوارا جيدا مع روسيا في الوقت ذاته.

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وقال تشاووش أوغلو: "في سياستنا الخارجية لا ننظر في اتجاه واحد، ولسنا مجبرين على هذا ولا على اختيار واحد من بين اثنين أو ثلاثة".

وتابع: "نستطيع أن نقيم علاقات جيدة مع الجميع، ونحن دولة عضو في الناتو نستطيع أن نكون في حوار جيد مع روسيا..نتبع سياسة خارجية ناجحة، بحيث لا نعتبر أحدا من هؤلاء بديلا للآخر"، مؤكدا أن "اتباع سياسة خارجية متعددة الاتجاهات ضرورة تفرضها الجغرافيا والتاريخ والمنطق".

كما انتقد وزير الخارجية التركي منظومة عمل الأمم المتحدة وعدم قدرتها على إنهاء العديد من الأزمات في العالم.

وأردف تشاووش أوغلو: "رغم التغير التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي (في العالم)، الأمم المتحدة لا تتغير، ومع الأسف لا تستجيب حتى للمشاكل الجديدة في العالم".

المصدر: "الأناضول"