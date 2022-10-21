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أنقرة: لا يمكن أن نقبل التهديدات الأمريكية للسعودية

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أنقرة: لا يمكن أن نقبل التهديدات الأمريكية للسعودية
AFP
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لا يمكن أن تقبل التهديدات الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من منظمة "أوبك+".

وأضاف تشاووش أوغلو: "نرى تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من أوبك+، وهو (التهديد الأمريكي للسعودية) ما لا يمكننا قبوله"، مشددا على أن "هذا الاستقواء والتنمر من طرف الولايات المتحدة ليس أمرا صائبا".

وتوجه إلى الولايات المتحدة قائلا: "إن أردتم أن تنخفض أسعار البترول والغاز، فارفعوا العقوبات عن إيران".

المصدر: RT

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