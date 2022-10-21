أنقرة: لا يمكن أن نقبل التهديدات الأمريكية للسعودية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لا يمكن أن تقبل التهديدات الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من منظمة "أوبك+".

وأضاف تشاووش أوغلو: "نرى تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من أوبك+، وهو (التهديد الأمريكي للسعودية) ما لا يمكننا قبوله"، مشددا على أن "هذا الاستقواء والتنمر من طرف الولايات المتحدة ليس أمرا صائبا".

وتوجه إلى الولايات المتحدة قائلا: "إن أردتم أن تنخفض أسعار البترول والغاز، فارفعوا العقوبات عن إيران".

المصدر: RT