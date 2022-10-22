في جلسته الختامية.. المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني يختار تشكيلة جديدة لهيئاته القيادية

انتخب المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني اليوم السبت تشكيلة جديدة للجنة المركزية للحزب واللجنة المركزية لفحص الانضباط، وذلك قبل انتخاب أمين عام جديد.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر التي انطلقت اليوم في قاعة الشعب الكبرى في بكين برئاسة الأمين العام الحالي للحزب ورئيس البلاد شي جين بينغ.

اعتمد المشاركون في المؤتمر قرارات بشأن تقرير اللجنة المركزية وتقرير لجنة لانضباط، حيث أقر 2.3 ألف مندوب كلتا الوثيقتين بالإجماع دون أن يمتنع أحد عن التصويت.

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كما أدرج المؤتمر تعديلات في ميثاق الحزب الداخلي، الذي تم اعتماده عام 1982.

وأدرجت تعديلات في ميثاق الحزب آخر مرة خلال المؤتمر الـ19 للحزب عام 2017، عندما أضيفت إليه طروحات اقترحها شي حول "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد".

وسيختتم المؤتمر اليوم السبت بانتخاب أمين عام للحزب وسط توقعات بتمديد تولي شي رئاسة الحزب لولاية ثالثة من خمس سنوات، ما يعني بقاءه على رأس البلاد أيضا.

المصدر: "تاس"