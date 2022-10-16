الحزب الشيوعي الصيني يفتتح مؤتمره الـ20 في بكين

انطلقت اليوم الأحد أعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في قاعة الشعب الكبرى ببكين، والذي سينتخب خلاله المندوبون الذين يمثلون جميع مناطق الصين القيادة العليا للحزب.

ويعتبر مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم حدثا مهما في التقويم السياسي لجمهورية الصين الشعبية.

ومن المنتظر أن يقدم الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال هذا المؤتمر ترشحه لولاية ثالثة كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس المجلس العسكري المركزي.

وعقد الحزب الشيوعي أول مؤتمر له سنة 1921 وهو تاريخ تاسيس الحزب، بعد ذلك كان الحزب يتألف من عدد من "الدوائر" منفصلة تضم أكثر من 50 شخصا.

تطور الحزب منذ ذلك التاريخ ليصبح أكبر قوة سياسية في البلاد، وبات يضم الآن 96.7 مليون عضو، في بلد يبلغ عدد سكانه 1.5 مليار نسمة تقريبا.

وكان الحزب الشيوعي الصيني يعقد مؤتمراته بطريقة غير دورية، ومنذ عام 1977 قرر تحديد عقد مؤتمره كل خمس سنوات.

المصدر: نوفوستي