قناة عبرية: إسرائيل عرضت تزويد أوكرانيا بأنظمة إنذار وكييف تماطل

قالت قناة 13 الإسرائيلية إن كييف تماطل في الرد على اقتراح تل أبيب تزويد أوكرانيا بأنظمة إنذار جوي، حيث طلبت إسرائيل من كييف تفاصيل من شأنها أن تساعد في نصب هذا النظام.

وذكرت القناة، مساء اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم تسمهم إن إسرائيل معنية بنقل أنظمة الإنذار إلى أوكرانيا التي ستساعد في الدفاع ضد التهديدات الجوية وغيرها.

وأضافت: "لهذا الغرض، تم تقديم طلب إلى السلطات الأوكرانية لتلقي التفاصيل والتوصيفات التي ستساعد في بناء النظام، لكن أوكرانيا لا تتعاون مع إسرائيل في هذا الصدد".

وتابعت: "إسرائيل قلقة من أن يكون الرفض الأوكراني نتيجة غضبهم من تمسك إسرائيل برفضها نقل أسلحة ومساعدات هجومية لهم رغم المناشدات المتكررة".

وأشارت القناة إلى أن هذا هو سبب تأجيل محادثة بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مرارا لعدة أسابيع حتى الآن.

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وتحدث مساء أمس الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. وتابعت القناة "بحسب مصدر أوكراني، فقد كان لدى الأوكرانيين انطباع بأن لابيد سيكون مستعدا بعد الانتخابات (البرلمانية الإسرائيلية مطلع الشهر المقبل) لإعادة النظر في السياسة الإسرائيلية بشأن المساعدات لأوكرانيا"، وهو ما رفض مكتب لابيد التعليق عليه.

وقبل يومين قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن إسرائيل تعتزم تزويد أوكرانيا بمنظمو الإنذار المستخدمة لديها للتحذير من سقوط صواريخ، بينما تصر كييف على إحدى منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضافت قناة "كان" أن إسرائيل اقترحت على أوكرانيا منظومة "لون أحمر" (تيسفع أدوم) التي تطلق صافرات الإنذار للتحذير من سقوط الصواريخ والقذائف الصاروخية.

وتابعت أن كييف ترفض ذلك وتذهب بعيدا، مطالبة بالحصول على منظومة "القبة الحديدية" المخصصة لاعتراض الصواريخ والقذائف القصيرة المدى، وهو ما سبق أن رفضته إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام عبرية