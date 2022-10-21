أرباحها أكثر من 1.6 مليون يورو.. ضبط شبكة عراقية ـ كردية لتهريب المهاجرين بفرنسا

اعتقلت السلطات الفرنسية ستة أعضاء في "شبكة عراقية ـ كردية" لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا، قدُّرت أرباحها بأكثر من مليون و600 ألف يورو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر في الشرطة أن الشبكة تتألف من رئيس ومساعد وأربعة مسلّمي قوارب ومهاجرين.

وأضافت أنه تم ضبط أربعة قوارب وأربعة محركات و133 سترة نجاة ومعدات تصليح خلال عملية المداهمة.

وأجرت الشبكة 32 محاولة عبور، أحبطتها التحقيقات كلها، وكانت الرحلة تضم 35 شخصا على متن القارب ويدفع كل مهاجر مبلغ 1500 يورو للصعود، ما يعادل 1,68 مليون يورو من المكاسب.

وقُدِّم المعتقلون الستة إلى النيابة في منطقة دواي شمال فرنسا.

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واستند التحقيق الذي بدأ في نهاية يوليو إلى "معلومات استخباراتية بريطانية" سمحت بكشف "مسارات إرسال معدات للإبحار من تركيا"، إلى مخزن في دواي، وفق ما أفاد جان أرفيو نائب رئيس "أوكريست"، المكتب المركزي المتخصّص بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أورفيو أن عمليات مراقبة طويلة الأمد "كشفت وجود تنظيم" يعرض "قوارب، ومحرّكات، وسترات نجاة، ومضخات، ومعدّات" مثل خزانات الوقود، "تلبيةً لاحتياجات الجماعات الإجرامية التي تنظم رحلات غير شرعية لعبور قناة المانش، وتنطلق غالبا من منطقة أوي-بلاج في فرنسا".

ومن بين أعضاء الشبكة الذين قبضت عليهم "أوكريست" ووحدة الأبحاث المتنقلة (بي ام ار) في منطقة "ليل" شمال فرنسا الثلاثاء والخميس، ثلاثة عراقيين وسوداني وأفغاني وفرنسي يسكنون جميعا في شمال البلاد.

المصدر: "أ ف ب"