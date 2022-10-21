إيران.. وفاة صهر خامنئي رجل الدين المنشق علي طهراني

توفي رجل الدين الإيراني المنشق علي طهراني، صهر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، حسب وكالة "تسنيم" للأنباء، التي كانت الوكالة الوحيدة التي أفادت بهذا الخبر.

طهراني، الذي توفي عن 96 عاما، كان منتقدا للشاه محمد رضا بهلوي وللزعماء الإسلاميين الذين أطاحوا بالشاه عام 1979.

وكان من دعاة نظام سياسي أكثر ليبرالية بعد "الثورة الإسلامية".

عارض دور رجال الدين في الحكم، ودعم حرية نشاط جميع الجماعات السياسية، بما فيها الجماعات الماركسية والعلمانية.

تزوج طهراني من بدري، شقيقة المرشد الأعلى الحالي علي خامنئي، في الخمسينيات من القرن الماضي.

وفي 1979، عارض طهراني قرار مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، بتعيين صهره لإمامة صلاة الجمعة، وهو دور له أهميته في إيران.

ودعم طهراني أول رئيس للبلاد، أبو الحسن بني صدر، الذي توجه إلى المنفى عام 1981 بعد خلافه مع المحافظين.

سجن طهراني عدة أشهر عام 1981، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية، وفر إلى العراق عام 1984، وكان البلدان حينها في حالة حرب، وواصل حملته ضد النظام الحاكم في إيران من خلال بث إذاعي من العراق.

عاد طهراني إلى إيران عام 1995 وحكم عليه بالسجن 20 عاما، وأطلق سراحه عام 2005.

المصدر: "أسوشيتد برس"