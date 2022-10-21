المملكة المتحدة تسجل مليوني إصابة بكورونا في أسبوع

أظهرت بيانات رسمية بريطانية، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة سجلت خلال أسبوع مليوني إصابة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة في ثلاثة أشهر.

ووفقا لأحدث الأرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية، استمر عدد الإصابات في الارتفاع في إنجلترا وويلز في الأسبوع الذي انتهى في 11 أكتوبر، على الرغم من أن اتجاه الإصابات (ارتفاع أو انخفاض) لا يزال غير مؤكد في اسكتلندا وايرلندا الشمالية.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص الموجودين في منازلهم والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بنسبة 15%.

ويقدر مكتب الإحصاء الوطني أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في إنجلترا هو 170620، أي ما يعادل 3.13% من السكان، أو حوالي 1 من كل 30 شخصا.

The latest data from the #COVID19 Infection Survey shows in the most recent week:



▪️ infections continued to increase in England and Wales

▪️ the trend was uncertain in Northern Ireland and Scotland



➡️ https://t.co/QJBA5eHO7Lpic.twitter.com/u3zKFRwVvc — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) October 21, 2022

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد من تقرير مراقبة الإنفلونزا الوطنية وفيروس كوفيد-19 الصادر عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة والذي أظهر أن حالات الإنفلونزا ارتفعت بشكل كبير في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن موسم الإنفلونزا قد بدأ في وقت أبكر من المعتاد.

المصدر: "الإندبندنت"