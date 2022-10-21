حلفاء جونسون: واثقون من قدرته على تأمين الأصوات اللازمة في حال ترشحه لزعامة المحافظين

قال حلفاء رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إنهم "واثقون" من قدرته على تأمين دعم 100 من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين في حال ترشحه لزعامة الحزب.

وقالت نادين دوريس، وزيرة الثقافة السابقة التي تدعم جونسون: "أنا واثقة من أنه سيحصل على 100 توقيع".

وأمام المرشحين حتى يوم الاثنين 31 أكتوبر الساعة 2 ظهرا لتأمين 100 ترشيح وإلا فإن ترشحهم للمنصب لن يمر. وبتحديد 100 صوت لكل مرشح، فإن هذا يعني أنه لن يكون هناك سوى ثلاثة مرشحين كحد أقصى.

ولم يعلن أي شخص رسميا حتى الآن ترشحه لرئاسة حزب المحافظين، لكن ينظر إلى جونسون وريشي سوناك وبيني موردونت، على أنهم أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

وقالت المتحدثة باسم تراس إن "رئيس الوزراء الجديد سيقرر ما إذا كان سيقدم الخطة المالية الجديدة.. نحن نعمل استعدادا للحادي والثلاثين من الشهر، لكن من الواضح أن قرار المضي قدما في ذلك والجدول الزمني سيكون لرئيس الوزراء الجديد".

المصدر: "تلغراف"