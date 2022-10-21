استطلاع: شعبية حزب المحافظين البريطاني تتدهور

انخفض الدعم العام لحزب المحافظين في المملكة المتحدة إلى أقل من 15%، وفقا لاستطلاع جديد، مما يسلط الضوء على استياء الرأي العام من الاضطرابات التي أدت إلى انقسام الحزب.

وحصل حزب المحافظين على دعم 14% فقط من المستجيبين لاستطلاع الرأي الذي صدر اليوم الجمعة، بانخفاض 4 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق الذي أجري الأسبوع الماضي.

وكان دعم حزب العمال ثابتا عند 53%، تاركا المعارضة الرئيسية في البلاد تتقدم بنحو 40 نقطة مئوية على الحزب الحاكم.

كما وارتفع التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار 3 نقاط عند 11%، واستقر حزب الخضر عند 6%، بينما تراجع دعم الحزب الوطني الاسكتلندي 1 نقطة مئوية عند 5%.

وقالت People Polling إن الاستطلاع أُجري عبر الإنترنت يوم الخميس، وهو اليوم الذي استقالت فيه ليز تراس من منصبها، وتم جمع البيانات من 1237 مستجيبا.

وردا على السؤال: "ما الكلمة أو العبارة التي تتبادر إلى الذهن أولا عندما تفكر في حكومة المحافظين؟" تضمنت بعض الردود الأكثر شيوعا من أولئك الذين تم استطلاع آرائهم "الفوضى" و"غير المجدية" و"غير الكفؤ" و"الفوضى".

المصدر: "فايننشال تايمز"