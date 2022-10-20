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ماسك: الحل الوسط هو الاحتمال الأرجح لتسوية النزاع في أوكرانيا

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ماسك: الحل الوسط هو الاحتمال الأرجح لتسوية النزاع في أوكرانيا
Globallookpress
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اعتبر مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك، أن التوصل إلى "حل وسط" يمثل التسوية الأرجح للنزاع في أوكرانيا.

وكتب إيلون ماسك على "تويتر"، أن "حل الوسط على الأغلب النتيجة الأكثر احتمالا، والسؤال هو نطاق الوفيات والدمار التي ستحدث قبل ذلك".

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وجاء ذلك ردا على تغريدة لرجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي طرح 3 نتائج محتملة، حسب رأيه، للنزاع في أوكرانيا.

والخيارات المحتملة، حسب ساكس، هي "حرب بلا نهاية" و"حرب نووية" و"حل الوسط" الذي يفترض أن "الولايات المتحدة ستقول لأوكرانيا إنها لا تستطيع اسعادة القرم"، حسب تعبيره.

المصدر: RT

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