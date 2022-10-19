 
مباشر

ملياردير أمريكي يجدد خطاب ماسك بشأن التسوية في أوكرانيا

أخبار العالم

ملياردير أمريكي يجدد خطاب ماسك بشأن التسوية في أوكرانيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u0b3

أعلن الملياردير والمستثمر الأمريكي بيل إيكمان على تويتر خطته لحل الصراع في أوكرانيا، مطالبا كييف بتقديم تنازلات لروسيا.

وكتب رجل الأعمال عبر حسابه على "تويتر": "قبل عام 1954 ، كانت شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا، وكان معظم من يعيشون فيها من أصل روسي. وهذا يفسر بوضوح سبب عدم قيام المجتمع الدولي بأي شيء تقريبا عندما ضمت روسيا شبه الجزيرة في عام 2014".

كما عارض إيكمان منح أوكرانيا العضوية في الناتو، مشيرا إلى أنه "مع كل يوم جديد من الصراع، يتزايد الخطر على العالم بأسره".

وأضاف الملياردير الأمريكي أنه لا يرى "سبيلا أكثر واقعية للسلام".

في أوائل أكتوبر ، كتب رئيس شركة Tesla ومؤسس SpaceX  Elon Musk، أنه يشك في إمكانية فوز أوكرانيا في حالة اندلاع حرب واسعة النطاق مع روسيا ودعا الأطراف إلى السلام. كما قدم رؤيته لتسوية الصراع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا