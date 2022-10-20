إسبانيا تخطط لإرسال 16 طائرة مقاتلة إلى بلغاريا ورومانيا

ذكرت صحيفة "أل باييس"الإسبانية نقلا عن وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف أن إسبانيا تعتزم إرسال 16 طائرة مقاتلة إلى بلغاريا ورومانيا في الشهرين المقبلين.

وحسبما كتبت الصحيفة سيتم نشر ثماني طائرات يوروفايتر في بلغاريا في 1 نوفمبر، حتى 23 ديسمبر، سيشاركون في مهمة دورية جوية مشتركة مع القوات الجوية المحلية.

وذكرت أيضا أنه في أوائل ديسمبر، ستطير ثمانية مقاتلات أسبانية أخرى من طراز يوروفايتر إلى رومانيا كجزء من خطط الناتو، ومن المقرر أن تستمر هذه المهمة أربعة أشهر حتى مارس 2023.

وعملت في فبراير 2021 ، مجموعة من ستة مقاتلات يوروفايتر في قاعدة بالقرب من مدينة كونستانتا الرومانية لمدة شهرين للغرض نفسه، وكان أربعة آخرين في بلغاريا من 11 فبراير إلى 31 مارس.

المصدر: نوفوستي