قديروف يشيد ببسالة أبنائه خلال القتال في أوكرانيا

أشاد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف ببسالة أبنائه في القتال في أوكرانيا، وقال إنهم "تصرفوا بشكل حاسم" خلال العملية العسكرية الروسية.

وقال: "لقد شاركوا مع المقاتلين الشيشان في تمشيط المناطق المحررة وأسروا ستة جنود أوكرانيين".

وأكد وصول أبنائه أحمد وعلي وآدم إلى موقع كتيبة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، في إجازة وجيزة من القتال في أوكرانيا.

ووفقا لرستم أغويف، رئيس قسم وزارة الداخلية الروسية بمنطقة كورتشالوفسكي في جمهورية الشيشان، تصرف أحفاد حجي قديروف في القتال بشجاعة وحنكة وقدموا مساهمة كبيرة في نجاح العملية الروسية.

والتقى قديروف بأسرى حرب أوكرانيين في غروزني رافقهم من دونيتسك أبناء قديروف.

وأمر رئيس المنطقة بالحفاظ لهم على إنسانيتهم وأرواحهم في الشيشان، وإطعامهم بالأطباق الوطنية، كما وعد قديروف أسرى الحرب بفرصة العودة إلى ديارهم في المستقبل.

المصدر: نوفوستي