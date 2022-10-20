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بلينكن: لا نرى اهتماما لدى روسيا باتباع نهج الدبلوماسية مع أوكرانيا

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بلينكن: لا نرى اهتماما لدى روسيا باتباع نهج الدبلوماسية مع أوكرانيا
AP
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن بلاده لا ترى اهتماما لدى روسيا في تسوية دبلوماسية للوضع في أوكرانيا، رغم تأكيدات موسكو المتكررة لأن كييف هي التي تعارض المحادثات.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع بلينكن اليوم الخميس قناة "ايه.بي.سي" الأمريكية، بعد أن أشار مقدم البرنامج إلى إصرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على التفاوض ليس مع نظيره الروسي الحالي فلاديمير بوتين، وإنما مع خلفه فقط.

وقال بلينكن: "كان (زيلينسكي) واضحا في أنه في مرحلة ما سينتهي الأمر بالدبلوماسية، لكن ما نراه حتى الآن هو عدم اهتمام بوتين بالدبلوماسية ذات المعنى".

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وفي معرض رده على سؤال آخر قال بلينكن أنه يعتبر الرئيس الروسي رجلا عقلانيا، "لكن القرارات التي يتخذها - أو ربما أهدافه بالأحرى - ليست عقلانية".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنه لا توجد أي إمكانية لإبرام اتفاقات بشأن أوكرانيا في ضوء رفض كييف للحوار، "لأن التفاوض بحاجة إلى طرفين".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تعليق على المفاوضات المحتملة بشأن أوكرانيا، إن روسيا "لن تستجدي أحدا" ولن تنظر فقط إلا في مقترحات ملموسة وجدية.

المصدر: وكالات

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