لافروف: روسيا لن تركض خلف الغرب للحوار بشأن أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو لن تركض خلف الغرب لإجراء اتصالات بشأن أوكرانيا، ولم تكن هناك مقترحات جادة لإجراء حوار مناسب.

وقال لافروف: "لم يتقدم أحد في الغرب بمقترحات جادة، ولن نركض خلفهم".

ووفقا للافروف، تثار أسئلة حول مثل هذه الاتصالات في الوقت الذي يعلن فيه الغرب أنه لن يتجه للحوار مع موسكو بل على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يفعل، ولكن في الوقت الذي "يعتقد أنه مستعد" و" في ساحة المعركة، حصل على مزايا كافية حتى يكون له موقف تفاوضي أقوى".

وتابع لافروف: "استجبنا بالفعل لاقتراح التفاوض في بداية العملية العسكرية، وفي نهاية شهر مارس، تم تحقيق نتيجة في اسطنبول بناء على مقترحات الجانب الأوكراني، والتي قبلناها، ثم على ما يبدو، قالوا لكييف من السابق لأوانه أن تقرر يا سيد زيلينسكي، أن لديك بالفعل مواقف تفاوضية جيدة، سنواصل القتال في ساحة المعركة، كما قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يتم التعبير عن الأفكار باستمرار من قبل لندن وبرلين وواشنطن، هذا هو الوضع مع المفاوضات، نحن لن نركض خلف أحد، إذا كانت هناك مقترحات جادة محددة، فنحن مستعدون للنظر فيها، لا شيء أكثر في هذه المرحلة".

وأضاف لافروف أن موسكو لن تخبر واشنطن بكيفية بدء الحوار مع روسيا.

وقال: "ليس لدي أي فكرة، واشنطن تغيرا رأيها كثيرا، تقريبا مثل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

وإجابة عن سؤال حول ماهية الإشارة للحوار من الجانب الأمريكي، قال: "مرة أخرى سأقول، لن أخمن، لن نعطيهم أي تلميحات، لا أعرف ما الذي يمكن أن يكون إشارة جادة، لكن عندما تظهر إشارة ما، سنكون مستعدين للنظر فيها وبعد ذلك سنقرر ما إذا كانت جادة أم غير جادة".

المصدر: تاس