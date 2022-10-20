الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ مناورات عسكرية على الحدود الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بدأ مناورة عسكرية لمدة أسبوع في شمال إسرائيل، وسط توترات مع "حزب الله" اللبناني.

وقال الجيش إن التدريبات ستنتهي الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه "من المتوقع سماع دوي انفجارات في المنطقة".

وأفاد بأن "التدريبات مخطط لها مسبقا، ولا تنبع من تقييم جديد".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى الجيش الإسرائيلي مناورة كبيرة في جنوب إسرائيل. وامتدت التدريبات، التي استمرت بين الثلاثاء والخميس، في صحراء النقب ومنطقة وادي عربة ومدينة إيلات الواقعة في أقصى الجنوب.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"