صفارات الإنذار تدوي في كييف وسلطات خرسون تعلن بدء هجوم أوكراني على أراضيها

أفادت سلطات خيرسون بأن القوات الأوكرانية بدأت هجوما على المنطقة تزامنا مع إعلان وسائل إعلام أوكرانية عن دوي صفارات الإنذار في كييف وإعلان تأهب جوي في 3 مناطق في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الإدارة الإقليمية كيريل ستريموسوف إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما على منطقة خيرسون اليوم الأربعاء: " القوات الأوكرانية شنت هجوما في اتجاه نوفايا كامينكا - بيريسلاف بمنطقة خيرسون. .. وتضمنت نحو كتيبتين مشاة من الهجوم الجبلي 128 وكتيبة دبابات من اللواء 17".

وأضاف ستريموسوف: "هناك عدد كبير من طائرات العدو متوسطة المدى بدون طيار والاستطلاع بيرقدار على مسافة من منطقتنا دون دخولها الدفاع الجوي لمنطقتنا".

إلى ذلك أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فولوديمير سالدو عن نقل سكان عدة بلديات إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر عقب زيادة وتيرة الهجمات الأوكرانية، فضلا عن التهديدات باستهدافهم لسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، منوها بأنه سيتم إغلاق دخول المدنيين إلى أراضي منطقة خيرسون من على الضفة اليمنى لنهر دنيبر لمدة سبعة أيام.

بالمقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في مناطق ترنوبل وفولين وإيفانو فرانكيفسك وخميلنيتسكي في أوكرانيا، كما أفادت وسائل الإعلام بدوس صفارات الإنذار في العاصمة كييف.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة رصد صواريخ كروز تقترب من العاصمة الأوكرانية، وسط توقعات بالهجوم على كييف.

المصدر: إنترفاكس، نوفوستي، RT