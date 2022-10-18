"فارس": السعودية مستعدة لاستقبال حجاج العمرة الإيرانيين

أفات وكالة "فارس" نقلا عن مصدر إيراني مطلع بأن "السعودية أبدت استعدادها لاستقبال حجاج العمرة المنفردة الإيرانيين بعد أن أفسحت المجال لهم للتسجيل في تطبيق اعتمرنا".

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وأشارت "فارس" إلى أنه "هنالك في الوقت الحاضر 5 ملايين و800 ألف إيراني بانتظار التوجه إلى ديار الوحي منذ 7 أعوام لأداء العمرة المفردة، إلا أنه وبسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع السعودية فإنه يجب انتظار إقامة هذه العلاقات من أجل التشرف بحج بيت الله الحرام لأداء العمرة المفردة".

ونقلت "فارس" عن المصدر المطلع قوله إن "السعودية فسحت المجال أمام المعتمرين الايرانيين من خلال تطبيق " اعتمرنا" لتسجيل أسمائهم، وهذا يعني أن الجانب السعودي مستعد لاستقبال هؤلاء المعتمرين".

وبحسب "فارس"، فإن "هذا الاعلان يأتي بعد تأخير يعود سببه إلى أن الجانب الإيراني اشترط على الجانب السعودي 3 شروط لايفاد الحجاج الإيرانيين لأداء العمرة المنفردة، وهي حفظ سلامة وأمن وعزة وكرامة الحجاج، وفتح القنصلية الإيرانية بالسعودية للدفاع عن حقوق المواطنين الإيرانيين، وإلغاء القوانين الصارمة التي تحول دون زيارة الرعايا السعوديين لإيران، لكن الجانب السعودي رفض الشرط الأخير، الامر الذي أدى إلى امتناع المسؤولين الإيرانيين عن إيفاد حجاج العمرة المنفردة للراغبين بهذه العمرة".

المصدر: "فارس"