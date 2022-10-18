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الخارجية الإسرائيلية تعرب عن خيبة أملها من قرار الحكومة الأسترالية بخصوص القدس

أخبار العالم

الخارجية الإسرائيلية تعرب عن خيبة أملها من قرار الحكومة الأسترالية بخصوص القدس
AFP
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أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن "خيبة أملها العميقة إزاء قرار الحكومة الأسترالية الناجم عن اعتبارات سياسية قصيرة النظر"، بخصوص إلغاء اعتراف أستراليا بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "إسرائيل تعبر عن خيبة أملها العميقة إزاء قرار الحكومة الأسترالية الناجم عن اعتبارات سياسية قصيرة النظر".

وأضافت الخارجية: "أورشليم القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ 3000 عام وستظل العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل بغض النظر عن هذا القرار أو ذاك".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن استدعائها السفير الأسترالي، على إثر تقرير نشرته الغارديان أمس الاثنين، يفيد بسحب بلاده الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، حيث قامت وزارة الخارجية الأسترالية بحذف جملتين تتعلقان بالقدس الغربية من موقعها على الانترنت، تمت إضافتهما عندما أعلن رئيس الوزراء السابق سموت موريسون القرار في عام 2018.

المصدر: ""I24"

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