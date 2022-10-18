بلينكين: الصين وضعت "جدولا زمنيا أسرع بكثير" للاستيلاء على تايوان

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن بكين تريد الاستيلاء على تايوان ضمن "جدول زمني أسرع بكثير" من السابق، محذرا من أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتبع نهجا أكثر عدوانية.

وقال بلينكين خلال منتدى في جامعة ستانفورد مع وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس: "رأينا بروز صين مختلفة تماما في السنوات الأخيرة تحت قيادة شي جين بينغ"، معتبرا أن "هناك توجهات قمعية أكثر في الداخل، وعدوانية أكثر في الخارج".

ورأى أن هذا الأمر "يطرح في كثير من الحالات تحدّيا لمصالحنا وقيمنا"، متهما الرئيس الصيني بـ"خلق توتر هائل" من خلال تغيير النهج تجاه تايوان.

وأشار إلى أن الصين اتخذت "قرارا جوهريا مفاده أن الوضع الراهن لم يعد مقبولا، وأن بكين مصممة على متابعة عملية إعادة التوحيد في جدول زمني أسرع بكثير".

وسبق أن حذرت شخصيات عسكرية أمريكية بارزة من أن الصين وسعت قواتها العسكرية إلى الحد الذي قد يمكنها من غزو تايوان في وقت قريب.

ولطالما قالت الصين إنها تسعى إلى "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان، لكنها تحتفظ بالحق في استخدام القوة للاستيلاء عليها إذا لزم الأمر، خصوصا إذا أعلنت الجزيرة استقلالها رسميا.

وكان الرئيس الصيني قال قبل أيام: "في مواجهة الاستفزازات الخطيرة من قبل القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان، والتدخل من القوى الخارجية، كافحنا بحزم ضد الانفصالية والتدخل، وأظهرنا عزمنا القوي وقدراتنا الواسعة على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي تايوان ومعارضة استقلال تايوان".

فيما أكد المكتب الرئاسي في تايوان، إن تايبيه (عاصمة تايوان) لن تتخلى عن سيادتها أو تتنازل عن الحرية والديمقراطية، وإن شعبها يعارض بوضوح فكرة بكين عن إدارتها وفقا لمبدأ بلد واحد ونظامين.

المصدر: "أ ف ب" + RT