تايوان ردا على تصريحات الرئيس الصيني: سيادتنا خط أحمر ونرفض مبدأ "بلد واحد ونظامين"

قال المكتب الرئاسي في تايوان يوم الأحد إن تايبيه لن تتخلى عن سيادتها أو تتنازل عن الحرية والديمقراطية، وإن شعبها يعارض بوضوح فكرة بكين عن إدارتها وفقا لمبدأ بلد واحد ونظامين.

جاء ذلك بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب ألقاه في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في بكين أكد من خلاله أن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني وأن بكين لن تتخلى أبدا عن حق استخدام القوة مع الجزيرة.

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وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي تشانغ تون هان في بيان، إن تايوان دولة ذات سيادة ويؤمن شعبها بالديمقراطية والحرية ويصرون عليها، حسبما نقله موقع "تايوان نيوز".

وأضاف أن غالبية مواطني تايوان أوضحوا أنهم يرفضون بحزم مبدأ بلد واحد ونظامين.

وأضاف تشانغ أن الرئيس تساي إنغ ون جددت موقف تايوان وهو الاستمرار في دعم "الالتزامات الأربعة" لتعزيز مرونتها، وزيادة رؤية تايوان في العالم.

وصرح بأن موقف تايوان حازم وأنها لن تتنازل عن سيادتها على أراضيها، ولن تهدد الديمقراطية والحرية، مؤكدا أن حمل السلاح ليس خيارا للعلاقات عبر المضيق.

وأفاد بأنه وبموجب مبادئ العقلانية والمساواة والاحترام المتبادل، فإن تايوان مستعدة للعمل مع بكين لإيجاد طريقة للحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بطريقة مقبولة للطرفين.

وقال تشانغ في البيان إن فريق الأمن القومي التايواني سوف يتابع عن كثب الوضع والتطورات خلال المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني.

المصدر: وكالات