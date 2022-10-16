شي: الحزب الشيوعي الصيني مصمم على محاربة النزعة الانفصالية في تايوان

قال شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس البلاد، إن الحزب الشيوعي الصيني أظهر تصميما قويا على الدفاع عن وحدة الأراضي وسيادة الدولة في قضية تايوان.

وأضاف شي جين بينغ في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب في بكين: "في مواجهة الاستفزازات الخطيرة من قبل القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان، والتدخل من القوى الخارجية، كافحنا بحزم ضد الانفصالية والتدخل، وأظهرنا عزمنا القوي وقدراتنا الواسعة على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي تايوان ومعارضة استقلال تايوان".

وقال سون يي لي، المتحدث باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أمس السبت، إن الصين لا تستبعد استخدام القوة لحل قضية تايوان، ولكن فقط ضد استقلال الجزيرة والقوى الخارجية. وشدد على أن هذا لن يوجه بأي حال من الأحوال ضد شعب تايوان، لأن هدف بكين هو تعزيز عملية إعادة التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي الصيني.

المصدر: نوفوستي