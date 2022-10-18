لابيد يعلق على إلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد ،على إلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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وقال لابيد اليوم الثلاثاء: "على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا، كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية. أورشليم (القدس) هي عاصمة إسرائيل الأبدية ولا شيء سيغير ذلك أبدا".

وفي وقت سابق، قالت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الأسترالي، بول غريفيث.

من جهتها، نشرت الحكومة الأسترالية بيانا، أكدت فيه أنها تظل ثابتة على موقفها السابق، بأن "القدس قضية الحل النهائي (مؤجلة) في الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب حسمها عبر المفاوضات بين الطرفين".

تعقيب رئيس الوزراء لابيد على إعلان استراليا:



"على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا، كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية. أورشليم هي عاصمة إسرائيل الأبدية ولا شيء سيغير ذلك ابدا". — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) October 18, 2022

المصدر: وكالات