مصدر: دراغي قد يخلف ستولتنبرغ في منصب أمين عام حلف الناتو

صرح مصدر في حلف الناتو لوكالة "نوفوستي"، أنه من المرجح جدا أن يحل رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي في منصب الأمين العام لحلف الناتو خلفا لينس ستولتنبرغ.

وبحسب المصدر، تصر فرنسا وإيطاليا وألمانيا على أن يشغل منصب الأمين العام للتحالف شخص لديه فهم عميق للهندسة الأمنية لأوروبا، بالنظر إلى أن التحديات الرئيسية للتحالف تتركز الآن في هذه القارة.

وقال المصدر: "ماريو دراغي على ما أعتقد لديه الآن فرصة كبيرة للحصول على هذا المنصب، لأن الأطراف الفرنسية والإيطالية والألمانية توافق، ويبدو أن الأمريكيين لا يمانعون".

ووفقا للمصدر، يعتبر المسؤولون الأوروبيون السابقون ذوو الخبرة العملية ذات الصلة الأنسب لمنصب الأمين العام، اثنان منهم دراغي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اللذان لا يثيران اعتراض بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، على الرغم من أن هذه الدول تفضل وجود شخص "أكثر ديناميكية" من دراغي.

وأضاف، تدعو أوتاوا إلى إيلاء اهتمام خاص بالقطب الشمالي، وفي هذا الصدد تريد أن ترى شخصا على دراية عميقة بمشاكل أقصى الشمال كرئيس لحلف الناتو، ويمكن لدول الناتو اتخاذ قرار بشأن ترشيح الأمين العام بحلول عطلة عيد الميلاد.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة ستولتنبرغ كأمين عام في خريف هذا العام، ولكن بسبب الأزمة الأوكرانية، تم تمديد فترة ولايته لعام آخر حتى 30 سبتمبر 2023.

المصدر: نوفوستي