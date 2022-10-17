وسائل إعلام: الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا

ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن صفارات الانذار انطلقت، صباح اليوم الاثنين، معلنة عن حالة تأهب لغارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأكدت سلطات مناطق فولين وبولتافا وإيفانو فرانكيفسك في أوكرانيا المعلومات المتعلقة بإعلان حالة التأهب الجوي.

وقالت سفيتلانا أونيشوك، رئيسة منطقة إيفانو فرانكيفسك في بيان على التلغرام: "تحذير من الغارة الجوية! أطلب بشدة من الجميع أن يذهبوا على الفور إلى الملاجئ".

كما كتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في فولين، يوري بوغوليايكو، ورئيس الإدارة الإقليمية في بولتافا، دميتري لونين، في منشورات على التلغرام، عن حالة التأهب الجوي.

المصدر: نوفوستي