بيل غيتس يعمل مع "طالبان" لمكافحة شلل الأطفال

قالت مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" إنها تعتزم تخصيص 1.2 مليار دولار للجهود المبذولة من أجل القضاء على شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفغانستان وباكستان الموبوئتين بالمرض.

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وأفادت المؤسسة في بيان أمس الأحد، خلال قمة الصحة العالمية في برلين، بأن المبادرة تحاول القضاء على فيروس شلل الأطفال في باكستان وأفغانستان، أخر دولتين موبوئتين.

وأضاف البيان أن المؤسسة ساهمت بنحو 5 مليارات دولار في مبادرة القضاء على شلل الأطفال.

وسيتم استغلال الأموال للمساعدة في استراتيجية مبادرة القضاء على شلل الأطفال في العالم خلال عام 2026، وفي وقف تفشي المتحورات الجديدة للفيروس.

وتحاول المبادرة دمج حملات مكافحة شلل الأطفال في خدمات صحية أوسع، بينما توسع من استخدامها من النوع الثاني للقاح شلل الأطفال الفموي الجديد.

وقال البيان إن المؤسسة تعمل أيضا على جعل أنظمة الصحة الوطنية أكثر قوة، حتى تصبح الدول لديها استعداد أفضل لمواجهة المخاطر الصحية المستقبلية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمؤسسة، مارك سوزمان: "الخطوات الأخيرة للقضاء هي الأصعب. لكن مؤسستنا ما زالت مكرسة من أجل مستقبل خال من شلل الأطفال، ونحن متفائلون من أننا سنشهد هذا قريبا".

ومبادرة القضاء على شلل الأطفال هي شراكة بين القطاع العام والخاص بقيادة مجموعة من الحكومات الوطنية، وتشمل مؤسسة غيتس ومنظمة الروتاري الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

المصدر: أ ب