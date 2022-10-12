الأزهر يحذر من فتاوى تحريم التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان

حذر الأزهر من أن فتاوى تحريم التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان تعد تجن بحق الأطفال وعائلاتهم.

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وفي التفاصيل، جدد الأزهر تأكيده على أن "التطعيم ضد مرض شلل الأطفال هو واجب ديني وطبي وإنساني"، محذرا من أن "ما تشهده باكستان من انتشار فتاوى تحريم اللقاح هو تجن على حق أطفال باكستان وعائلاتهم، وأن منع اللقاح النافع للطفل كلقاح شلل الأطفال أمر محرم شرعا".

ودعا الأزهر الدول والشعوب والمؤسسات الإغاثية والخيرية حول العالم إلى "التضامن مع باكستان فيما تشهده من وضع كارثي بسبب السيول والفيضانات التي أودت بحياة الآلاف، وشردت الأسر، وهدمت المنازل والمرافق الصحية والاجتماعية، وتسببت في أزمة نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض الوبائية"، معربا عن تعازيه للشعب والحكومة الباكستانية "في مصابهم الجلل".

المصدر: "الوطن"