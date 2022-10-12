 
مباشر

الأزهر يحذر من فتاوى تحريم التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان

مجتمع

الأزهر يحذر من فتاوى تحريم التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tz0w

حذر الأزهر من أن فتاوى تحريم التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان تعد تجن بحق الأطفال وعائلاتهم.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة.. تحذيرات من فيروس شلل الأطفال
الولايات المتحدة.. تحذيرات من فيروس شلل الأطفال

وفي التفاصيل، جدد الأزهر تأكيده على أن "التطعيم ضد مرض شلل الأطفال هو واجب ديني وطبي وإنساني"، محذرا من أن "ما تشهده باكستان من انتشار فتاوى تحريم اللقاح هو تجن على حق أطفال باكستان وعائلاتهم، وأن منع اللقاح النافع للطفل كلقاح شلل الأطفال أمر محرم شرعا".

ودعا الأزهر الدول والشعوب والمؤسسات الإغاثية والخيرية حول العالم إلى "التضامن مع باكستان فيما تشهده من وضع كارثي بسبب السيول والفيضانات التي أودت بحياة الآلاف، وشردت الأسر، وهدمت المنازل والمرافق الصحية والاجتماعية، وتسببت في أزمة نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفشي الأمراض الوبائية"، معربا عن تعازيه للشعب والحكومة الباكستانية "في مصابهم الجلل".

المصدر: "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا