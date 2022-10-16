ترامب يتهم اليهود بنكران الجميل ويدعوهم لتوحيد كلمتهم قبل فوات الأوان

انتشرت لقطة شاشة عبر "تويتر" لمنشور للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتهم فيه اليهود الأمريكيين بنكران الجميل ومحذرا إياهم من الضياع إذا لم يقدروا ما لديهم من نعم.

وأضاف أنه لم يقدم أي من الزعماء الأمريكيين وغيرهم لإسرائيل ما قدمه هو وأنه لو ترشح لانتخابات إسرائيل فإنه سيفوز بلا أدنى شك.

وأشار إلى أن الإنجيليين يقدرون ما قدمه لإسرائيل أكثر من أتباع الديانة اليهودية وحدد أن المقصود بكلامه هم اليهود الأمريكيين وليس غيرهم.

وقد قوبلت التغريدة بانتقادات واسعة في الأوساط الأمريكية خصوصا وأنها جاءت بعد أسابيع قليلة من تصريحات أحد مؤيدي ترامب المعروفين وهو كاني ويست والتي اتهمت بـ"معاداة السامية".

يتبع.....

المصدر: jerusalem post