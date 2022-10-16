الرئيس الإيراني: الأمريكيون يشعرون بالفرح عند وجود مشاكل وانعدام للأمن في إيران

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الأمريكيين يشعرون بالغضب من كل حركة جيدة ومبتكرة وخلاقة للأمة الإيرانية، ويشعرون بالفرح والسعادة بالنواقص أو المشاكل وكذلك انعدام الأمن.

وشدد على أن الولايات المتحدة تفشل في الوصول إلى هدفها وأن إيران تواصل طريق النمو والتقدم بقوة وكرامة.

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وأضاف رئيسي في إشارة إلى دعم أمريكا لإثارة الاضطرابات وانعدام الأمن في البلاد، أن تعليقات الرئيس الأمريكي الذي يسمح لنفسه بالتحريض على الفوضى والإرهاب والدمار في دولة أخرى، تذكر بالكلمات الخالدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية الذي وصف أمريكا بالشيطان الأكبر.

وأشار الرئيس إلى أن دور الولايات المتحدة وفسادها يمكن العثور عليه في معظم أعمال التخريب والاغتيالات والاضطرابات في المنطقة.

وأشار إلى أن واشنطن تدعم منذ 70 عاما جريمة النظام الصهيوني في فلسطين، وكذلك عقدين من الزمن من العدوان والترويج للحرب في أفغانستان، مبينا أنها أمثلة على أفعال الشيطان الأكبر.

هذا، ودعا الرئيس الإيراني إلى خلق الأمل في المجتمع بكلمات مقنعة وقابلة للدفاع عنها وموحدة باعتباره واجب ورسالة أعضاء الحكومة المهمة والرئيسية، حيث صرح بأن "العدو يسعى لإحداث الإحباط واليأس في المجتمع".

المصدر: وكالة "إرنا" الإيرانية