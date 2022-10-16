وقوع جرحى جراء استهداف القوات الأوكرانية بيلغورد الروسية

أفاد حاكم منطقة بيلغورود الروسي، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية اليوم لمنطقة بيلغورود.

وأضاف غلادكوف: "كان هناك قصف. ووفقا للبيانات الأولية هناك جريحان".

وقالت مصادر محلية إن الدفاعات الروسية تصدت لصواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه بيلغورد وسمع دوي 16 انفجارا في المنطقة.

من جهته قال مكتب الأمن الفيدرالي في وقت سابق إن عدد قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك قد زاد بشكل كبير منذ أوائل أكتوبر.

المصدر: نوفوستي