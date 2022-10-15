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سفينة حربية تركية تتوجه إلى قطر (صور)

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سفينة حربية تركية تتوجه إلى قطر (صور)
RT @tcsavunma
السفنية التركية "تي سي جي بورغاز آدا"
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توجهت السفنية التركية "تي سي جي بورغاز آدا" (TCG Burgazada) إلى دولة قطر بهدف المشاركة بمهام في إطار عملية درع كأس العالم التي تستضيفها الدوحة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية السبت أن السفينة التركية تم توديعها بمراسم من قضاء فوتشا بولاية إزمير إلى دولة قطر.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتستضيف قطر فعاليات كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

المصدر: الدفاع التركية

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