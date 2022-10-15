سفينة حربية تركية تتوجه إلى قطر (صور)

توجهت السفنية التركية "تي سي جي بورغاز آدا" (TCG Burgazada) إلى دولة قطر بهدف المشاركة بمهام في إطار عملية درع كأس العالم التي تستضيفها الدوحة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية السبت أن السفينة التركية تم توديعها بمراسم من قضاء فوتشا بولاية إزمير إلى دولة قطر.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتستضيف قطر فعاليات كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

TCG BURGAZADA, 1 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “FIFA-2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekâtı”na katılmak amacıyla, Foça’da düzenlenen tören ile Katar’a uğurlandı.#MSBpic.twitter.com/yHlPwM4VgH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2022

المصدر: الدفاع التركية