 
مباشر

فرنسا.. تواصل الإضرابات في 5 مواقع لـ"توتال إنيرجيز" ومستودع للوقود

أخبار العالم

فرنسا.. تواصل الإضرابات في 5 مواقع لـ
Gettyimages.ru
فرنسا.. تواصل الإضرابات في مصافي "توتال إنيرجيز" ومستودع للوقود قبل الثلاثاء "الأسود"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tzmo

أعلن عمال مصفاة فرنسية ومستودع للوقود في 5 مواقع تابعة لمجموعة "توتال إنيرجيز" مواصلة الإضراب السبت، ما يفاقم المخاوف حيال إمدادات البترول قبيل احتجاجات أوسع مرتقبة يوم الثلاثاء.

وخرجت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع واحد عن الخدمة، بعدما رفض العمال العرض المالي الذي قدّمته الشركة الرائدة في قطاع المحروقات.

إقرأ المزيد
التوجه إلى إقرار تسوية في أزمة الوقود الفرنسية
التوجه إلى إقرار تسوية في أزمة الوقود الفرنسية

واستؤنفت العمليات في وقت سابق هذا الأسبوع في مصفاتين أخريين تديرهما "إيسو - إيكسون موبيل"، بعدما توصل العمال إلى تسوية مع الإدارة.

وأدت الإضرابات إلى تشكل طوابير طويلة خارج محطات الوقود، وأثارت قلق كافة قطاعات الاقتصاد، من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين.

وأجبرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات، لكن المحاكم أيّدتها.

والسبت، أفاد "الاتحاد العام للعمال" CGT اليساري المتشدد الذي أطلق التحرك قبل ثلاثة أسابيع، بأن العمال في ثلاثة مواقع تابعة لـ"توتال إنيرجيز" قرروا تمديد إضرابهم.

وقال منسق CGT لدى الشركة إريك سيليني إنه "تم تمديد التحرّك في ثلاثة مواقع".

وقرر موظفون في موقعين آخرين، بما في ذلك في أكبر مصفاة في فرنسا قرب مدينة لو هافر (شمال غرب)، تمديد تحرّكهم.

ودعا معارضو ماكرون اليساريون إلى مسيرات للاحتجاج على التضخم الأحد.

كما دعا "الاتحاد العام للعمال" إلى إضراب الثلاثاء من شأنه أن يعطل حركة النقل العام على مستوى البلاد.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أوكرانيا وتفجيرات جسر القرم و"السيل الشمالي".. أبرز ما جاء في كلمة بوتين بعد 3 قمم في أستانا