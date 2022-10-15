بوتين يعزي أردوغان بضحايا حادث انفجار منجم الفحم في تركيا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضحايا حادث انفجار منجم الفحم الذي أودى بحياة العشرات.

وجاء في برقية التعزية : " السيد أردوغان.. أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازيّي بضحايا الحادث المأساوي بمنجم الفحم في ولاية بارتين. أرجو أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادقة والدعم لأسر وأصدقاء ضحايا عمال المنجم والتمني بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأفادت وسائل الإعلام التركية بارتفاع عدد ضحايا انفجار المنجم إلى 28، وبأن 11 مصابا يتلقون العلاج.

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وأعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

المصدر: نوفوستي