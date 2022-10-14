انفجار بمنجم فحم في شمال تركيا

حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" ترك" وقع انفجار في منجم شمال تركيا في بارتين، وعلق هناك عمال تحت الأنقاض.



وقالت القناة إنه "حسب الأخبار العاجلة، فقد علم بحدوث انفجار في منجم في منطقة أماسرا في بارتين، وأرسلت العديد من سيارات الإسعاف، ووردت أنباء عن وجود عمال تحت الأرض".

وأفادت قناة "A Haber" التلفزيونية، نقلا عن السلطات المحلية، أن 115 عاملا كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، وقد تم إجلاء بعضهم.

وقالت السلطات في بيان "في حوالي الساعة 18:15 وقع انفجار في منجم فحم في أماسرا، والسبب غير واضح في الوقت الحالي، وتم إرسال أطقم الإنقاذ إلى مكان الحادث".

وقال رئيس بلدية أماسرا، رجاي شاكير، للصحفيين "نشتبه في حدوث انفجار لغاز الميثان في المنجم، وكان بداخله 87 عاملا".

المصدر: نوفوستي + تاس