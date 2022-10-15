البنتاغون يكشف عن محتوى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا
Globallookpress
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كشف البنتاغون عن محتويات حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، التي أعلن عنها يوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة ما يلي:
- أكثر من 200 عربة مدرعة من نوع Humvee
- ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ HIMARS
- 23 ألف قذيفة للمدفعية من عيار 155 ملم
- 500 قذيفة موجهة عالية الدقة للمدفعية
- 5 آلاف أنظمة مضادة للدبابات
- صواريخ HARM المضادة للرادارات
- الأسلحة النارية
- المواد الطبية
وأشار البنتاغون إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بلغ 18.2 مليار دولار.
المصدر: تاس