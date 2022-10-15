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البنتاغون يكشف عن محتوى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا

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البنتاغون يكشف عن محتوى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا
Globallookpress
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كشف البنتاغون عن محتويات حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، التي أعلن عنها يوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة ما يلي:

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بايدن يوجه بتخصيص 725 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا
بايدن يوجه بتخصيص 725 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

  • أكثر من 200 عربة مدرعة من نوع Humvee
  • ذخيرة إضافية لراجمات الصواريخ HIMARS
  • 23 ألف قذيفة للمدفعية من عيار 155 ملم
  • 500 قذيفة موجهة عالية الدقة للمدفعية
  • 5 آلاف أنظمة مضادة للدبابات
  • صواريخ HARM المضادة للرادارات
  • الأسلحة النارية
  • المواد الطبية

وأشار البنتاغون إلى أن إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بلغ 18.2 مليار دولار.

المصدر: تاس

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