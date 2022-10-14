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بايدن يوجه بتخصيص 725 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

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بايدن يوجه بتخصيص 725 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا
AP Carolyn Kaster
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بتخصيص 725 مليون دولار إضافيا لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأشير في البيان، يوم الجمعة، إلى أن الرئيس بايدن منح وزير الخارجية الصلاحيات لتخصيص ما يصل قيمته الإجمالية 725 مليون دولار، من المنتجات الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع الأمريكية والتدريب العسكري لغرض مساعدة أوكرانيا".

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وتتضمن حزمة المساعدات الذخيرة، بما في ذلك الصواريخ لأنظمة HIMARS، وكذلك العربات المدرعة، بما فيها عربات Humvee.

وتجدر الإشارة إلى أن حجم المساعدات العسكرية التي  قدمتها واشنطن لأوكرانيا، بلغ أكثر من 17.5 مليار دولار.

المصدر: تاس

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