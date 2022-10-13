ستولتنبرغ: الناتو يزوّد أوكرانيا بأجهزة مضادة للطائرات المسيرة

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الناتو سيزود أوكرانيا قريبا بأجهزة لمواجهة الطائرات المسيرة، مما سيجعلها غير فعالة على حد قوله.

وقال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع في بروكسل لوزراء دفاع دول "الناتو": "كجزء حزمة المساعدات العسكرية هذه، سيقوم الناتو بتزويد أوكرانيا بمعدات لمواجهة الطائرات المسيرة. مئات من أجهزة تشويش الطائرات المسيرة ستجعل الطائرات الروسية والإيرانية المسيرة غير فعالة، وستحمي الشعب الأوكراني والبنية التحتية".

ومن جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لا تستطيع أن تقدم لأوكرانيا كل الأسلحة التي تطلبها، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف الجيش الفرنسي.

المصدر: نوفوستي