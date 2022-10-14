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نوفاك: حادثة "السيل الشمالي" ألغت أمن الطاقة في أوروبا وجعلتها فقيرة في هذا المجال

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نوفاك: حادثة
Sputnik
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" أن حادث تخريب "السيل الشمالي" ألغى أمن الطاقة في أوروبا، وجعلها فقيرة في مجال الطاقة.

وقال نوفاك: "ما حدث، ألغى أمن طاقتها. وجعلها فقيرة في مجال الطاقة. أولئك الذين تصوروا هذا ونفذوا هذا العمل الإرهابي أغرقوا أوروبا ببساطة في فقر الطاقة".

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وأكد أن مشروع قانون "نوبيك" هو "قصة رعب" بُحثت لسنوات عديدة ولن يتم تبنيها مطلقا. مشيرا إلى أن اعتماد مثل هذا القانون سيؤدي إلى صراع مع منتجي النفط.

وأشار إلى أن هذا يتعلق بشكل أساسي بالدول الأعضاء في "أوبك"، وهي منظمة لها أمانتها وقواعدها والتزاماتها.

ونوه بأن قد يكون في روسيا سنة 2022  تخفيض عام يصل إلى 10٪.

المصدر: نوفوستي

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