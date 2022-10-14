صحيفة بريطانية ساخرة: أيهما سيصمد أكثر رأس الملفوف أم رأس تراس؟ (صورة)

سخرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، من رئيسة الوزراء، ليز تراس، وسط مطالبات باستقالتها من منصبها، وخطط لحزب المحافظين باستبدالها.

ونشرت الصحيفة على غلافها الرئيسي صورة لرأس تراس إلى جانب رأس من الملفوف وكتبت: "السؤال السياسي الأكثر إلحاحا لهذا العام.. رأس من سيصمد أكثر؟".

وأضافت: "الخضار تتفوق حاليا على تراس المتخبطة في منصبها".

وكشف بول غودمان، عضو البرلمان السابق عن حزب المحافظين، إن نواب الحزب يخططون لاستبدال تراس كقائدة للحزب، ومن بين البدلاء المحتملين لها، ريشي سوناك، وبيني موردونت، اللذان ترشحا ضد تراس في السباق لرئاسة الحزب.

هذا وكشف استطلاع رأي أجرته "يو غوف" أن نحو 51% من قرابة 5000 بريطاني شملهم الاستطلاع، قالوا إنه يتعين على رئيسة الوزراء الاستقالة، فيما قال 54% إن وزير الخزانة كواسي كوارتنغ يجب أن يستقيل.

من جانب آخر، وقع أكثر من 191 ألف مواطن بريطاني على عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة فورية في البلاد، بسبب عدم الرضا على خطة الحكومة الجديدة لدعم الاقتصاد، ووسط "أزمات غير مسبوقة تهدد المملكة المتحدة".

المصدر: RT