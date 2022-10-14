دعوها وشأنها.. زاخاروفا تسخر من ليز تراس

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أنباء تفاوض قيادات حزب المحافظين بشأن إقالة ليز تراس بـ "دعوها وشأنها".

إقرأ المزيد

جاء ذلك في منشور نشرته زاخاروفا في صفحتها على تطبيق "تلغرام"، حيث كتبت زاخاروفا ساخرة: "وفقا لصحيفة (التايمز)، يتفاوض كبار المحافظين على إزاحة ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء البريطانية، حيث قالت الصحيفة إن 20-30 وزيرا سابقا ونوابا مؤثرين في مجلس العموم سيطالبون باقالتها، بينما تجري المحادثات على قدم وساق".

وقالت زاخاروفا ساخرة من تراس: "اتركوا ليز وشأنها، فهي تمثل ليس فقط الملكية البريطانية، بل تكمل كذلك على نحو نموذجي الثنائي الأنغلوساكسوني!! لقد انتظرنا طويلا وجها يعبر بدقة عن حالة الغرب".

المصدر: تلغرام