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دعوها وشأنها.. زاخاروفا تسخر من ليز تراس

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دعوها وشأنها.. زاخاروفا تسخر من ليز تراس
Globallookpress Martyn Wheatley Parsons Media
رئيسة الوزراء البريطانية/ ليز تراس (صورة أرشيفية)
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على أنباء تفاوض قيادات حزب المحافظين بشأن إقالة ليز تراس بـ "دعوها وشأنها".

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جاء ذلك في منشور نشرته زاخاروفا في صفحتها على تطبيق "تلغرام"، حيث كتبت زاخاروفا ساخرة: "وفقا لصحيفة (التايمز)، يتفاوض كبار المحافظين على إزاحة ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء البريطانية، حيث قالت الصحيفة إن 20-30 وزيرا سابقا ونوابا مؤثرين في مجلس العموم سيطالبون باقالتها، بينما تجري المحادثات على قدم وساق".

وقالت زاخاروفا ساخرة من تراس: "اتركوا ليز وشأنها، فهي تمثل ليس فقط الملكية البريطانية، بل تكمل كذلك على نحو نموذجي الثنائي الأنغلوساكسوني!! لقد انتظرنا طويلا وجها يعبر بدقة عن حالة الغرب".

المصدر: تلغرام

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