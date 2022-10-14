مغن ألماني شهير: لو لم يفرض قادة الغرب عقوبات على روسيا لما اضطروا اليوم لممارسة هذه التفاهات

أعلن المغني الألماني، مؤسس فرقة "مودرن توكينغ"، ديتر بولن، أن الساسة الأوروبيين هم الذين يتحملون المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا حاليا.

وفي تعليقه على الوضع الاقتصادي الصعب في الدول الأوروبية قال بولن في خطاب ألقاه في "Founder Summit 2022": "أنا أتمسك بالرأي - ويمكنك أن تزعجني - لكن إذا لم يفرضوا (الساسة الأوروبيون) هذه العقوبات وإذا جلسنا بشكل معقول إلى طاولة المفاوضات، فلم يكن الناس مضطرين للتعامل مع كل هذا الهراء الآن".

وأضاف: "والآن يجب أن نتجمد نحن، والروبل ينمو واليورو ينخفض، ​والسياسيون يركضون ويحاولون التغلب على كل هذا التضخم بطريقة ما".

المصدر: life.ru