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وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره اليوناني في بروكسل (فيديو)

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وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره اليوناني في بروكسل (فيديو)
T.C. Millî Savunma Bakanlığı @Youtube (video screengrab)
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التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار نظيره اليوناني نيكولاوس بانايوتوبولوس على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل، يوم الخميس.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الوزيرين بحثا "القضايا الدفاعية والأمنية للمنطقة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وجدير بالذكر أن وزير الدفاع التركي عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية خلال زيارته لمقر الناتو في بروكسل.

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والتقى أكار كلا من وزراء الدفاع الأمريكي لويد أوستين والألمانية كريستين لامبريخت والبريطاني بين والاس والفرنسي سيباستيان لوكورنو.

المصدر: الأناضول

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